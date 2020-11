La fognatura cede, melma in strada a Trapani: "Situazione delicata"

Disagi in via Libica a Trapani, tratto ormai impraticabile a causa di una falla nella condotta comunale che ha causato lo straripamento della melma in strada. I vigili urbani sono stati costretti a chiudere il tratto in attesa che la situazione venga ripristinata. "La situazione è abbastanza delicata – afferma l’assessore Ninni

Romano -, i tecnici intervenuti pensavano fosse una fuoriuscita di acque bianche, ieri la trista scoperta: è una delle due condotte che avevamo ripristinato un mese fa. L’asfalto, questa volta, non si è sollevato e questo ci ha tratto in inganno. Ieri mattina la situazione era drammatica con oltre 30 centimetri di acqua che hanno allagato anche gli scantinati dei palazzi limitrofi alla via".

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

