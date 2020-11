Sorpreso a spacciare per le vie del centro, arrestato ad Erice

Spacciava nelle vie del centro di Erice. Un 19enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Due mesi fa era stato arrestato per lo stesso motivo insieme alla madre e al compagno di lei ma è sempre stato tenuto sotto controllo dai militari che lo hanno trovato lungo via Marconi mentre cercava di disfarsi di un involucro contenente 24 dosi di marijuana pronte per essere vendute. Il materiale è stato sequestrato mentre il giovane è stato sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico.

© Riproduzione riservata