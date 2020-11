Coronavirus, salgono a 36 i casi a Pantelleria: 7 nuovi positivi

Altri 7 positivi al coronavirus a Pantelleria che fanno salire il numero complessivo a 36. Lo riferisce l'Asp di Trapani. L’aumento in provincia di Trapani è tra ieri e oggi di 121 nuovi positivi. Ad Alcamo ce ne sono 5 in più, a Trapani 4, A Marsala 3, a Mazara del Vallo 12, a Paceco 8. Ci sono stati altri 2 morti e 35 guariti.

Questa la situazione nei Comuni della Provincia di Trapani per i casi di coronavirus al 5 novembre 2020: Alcamo 217, Buseto Palizzolo 7, Calatafimi - Segesta 2, Campobello di Mazara 13, Castellammare del Golfo 53, Castelvetrano 83, Custonaci 29, Erice 47, Favignana 4, Gibellina 9, Marsala 141, Mazara del Vallo 106, Paceco 32, Pantelleria 36, Partanna 23, Poggio Reale 1, Salaparuta 4, Salemi 16, Santa Ninfa 1, Trapani 217, Valderice 34, Vita 2, San Vito lo Capo 40, Petrosino 5. Totale 1127. Deceduti 42. Guariti 888 Ricoverati in terapia intensiva 6, ricoverati in terapia non intensiva 45. Totale parziale tamponi 341, tamponi alla ricerca dell’antigene 592.

