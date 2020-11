Trasforma la casa in un locale per consumare droga, arrestato a Trapani

La sua abitazione era diventata un luogo di ritrovo per consumare marijuana. I carabinieri di Erice, con il supporto di personale del Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno arrestato Giampiero Vitaggio, 26 anni, e denunciato un giovane di 21 anni.

Nello specifico, i militari dell’Arma già da tempo tenevano sotto osservazione i movimenti del ventiseienne perchè ne sospettavano l'attività di spaccio. Gli inquirenti avevano notato da tempo un andirivieni di persone, per lo più di giovani, che entravano ed uscivano da una saracinesca con tanto di telecamere di videosorveglianza. Mercoledì è quindi scattata la perquisizione: sono stati trovati, grazie al fiuto del cane Ron, circa 120 grammi di marijuana, in parte suddivisa in dosi e abilmente nascosta in diversi punti dell’abitazione, oltre ad un bilancino di precisione.

Dai controlli è emerso come l'abitazione di Vitaggio era stata adibita al consumo di stupefacenti, ospitando giovani avventori.

Nel corso dell’udienza di convalida, svoltasi stamattina, il giudice del Tribunale di Trapani ha convalidato l’arresto di Vitaggio, ponendo quest'ultimo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

