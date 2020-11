Influenza, a Trapani mancano i vaccini: l'allarme dei medici

Mancano, nel territorio dell’Azienda sanitaria provinciale, i vaccini antinfluenzali. Lo sostiene Luigi Nacci, presidente del Consiglio comunale di Erice e coordinatore regionale della Cisl Medicina Generale, che ha chiesto un urgente incontro al commissario straordinario dell’Asp Palo Zappalà e al direttore sanitario Gioacchino Oddo per discutere anche della chiusura degli sportelli CUP.

Per quanto riguarda la campagna antinfluenzale, il commissario Paolo Zappalà ha già spiegato che la copertura vaccinale avrebbe riguardato il 75 per cento della popolazione, sulla base del numero, mai superiore al 65 per cento, delle vaccinazioni effettuate negli anni scorsi.

