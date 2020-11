Deteneva illegalmente pistola e munizioni in casa, arrestato un 72enne

I carabinieri di Marsala hanno arrestato, in flagranza di reato, Tommaso Vanella, 72 anni, per detenzione di arma clandestina e ricettazione e detenzione abusiva di munizionamento.

Nel corso dell’attività di perquisizione domiciliare condotta dai militari della Sezione Radiomobile, l’uomo – privo di porto d’armi o altri titoli per la detenzione di armi - è stato trovato in possesso di una pistola revolver calibro 38 corto, priva di matricola e segni distintivi, quindi, non dichiarata alle autorità di pubblica sicurezza.

All’interno dell’abitazione sono state trovate inoltre diverse munizioni, illegalmente detenute, composte da 30 cartucce calibro 38 special G.F.L. incamiciate, 8 cartucce calibro 38 special Wad Cut scamiciate, 1 cartuccia calibro 6 S.V.A. incamiciata.

L'arma e le munizioni sono state sequestrate. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

