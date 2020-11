Mazara, baby pusher scoperto dal fiuto del cane Mike: coltivava marijuana in casa

Aveva in casa piante di marijuana e dosi pronte per la vendita. A scoprire l'attività di spaccio a Mazara del Vallo di un minorenne il fiuto del pastoro tedesco Mike. Il giovane, poi denunciato, è stato trovato con 150 grammi complessivi di marijuana e due piante di circa 60 cm ciascuna in maturazione e con diversi rami con germogli in fase di essiccazione.

Sempre a Mazara i carabinieri hanno denunciato O.S., 31 anni e con precedenti di polizia, perché sorpreso in possesso di due coltelli a serramanico di genere vietato senza giustificato motivo e posti sotto sequestro.

