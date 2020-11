Castellammare, aumenta la raccolta differenziata

A pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti a Castellammare del Golfo è già boom in termini di raccolta differenziata. E’ schizzata in appena un mese a circa il 77 per cento, un vero e proprio exploit se si considera che dai dati ufficiali nella cittadina castellammarese la media nel 2019 era stata addirittura al di sotto del 30 per cento.

"Il nuovo servizio rifiuti, a poco meno di un mese dall’avvio, - affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore all’Ambiente Vincenzo Abate - ha già fatto registrare un risultato importantissimo per la nostra città. Un risultato davvero soddisfacente raggiunto con la collaborazione dei cittadini".

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE