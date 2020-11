Attentato a Nizza, parla un ristoratore di Alcamo: "L'ho ospitato senza sospettare"

Come emerge dall'inchiesta coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e Marzia Sabella, il killer che ha compiuto l'attentato a Nizza avrebbe raggiunto Palermo tra il 9 e l'8 ottobre per recarsi poi ad Alcamo, pochi giorni prima della strage.

Nella cittadina trapanese, Brahim Aoussaoui era stato ospite di un suo connazionale il quale gestisce ad Alcamo un locale di gastronomia tipica nella via Mazzini. La Digos ha interrogato il negoziante, specializzato nella preparazione di kebab, il quale ha confermato di aver ospitato per 3 giorni il killer.

L’esercente di via Mazzini ha sostenuto di essere piuttosto traumatizzato dall’accaduto. "È stato qui per tre giorni – racconta, riferendosi a Brahim Aoussaoui -, si è presentato, lo abbiamo ospitato, gli abbiamo dato da mangiare, dopodiché non si è più visto da queste parti".

