Perseguita la moglie, arrestato 58enne a Trapani

La Polizia di Trapani ha arrestato un uomo di 58 anni per maltrattamenti alla moglie. L’uomo l'ha più volte picchiata e nel corso di uno dei tanti episodi di violenza ha colpito al volto la donna procurandole vistose ecchimosi.

Tempestivo l’intervento degli uomini della Polizia di Stato che, raccolte le dichiarazioni della vittima, l’avevano collocata in una struttura protetta. Uscita dalla comunità di accoglienza, la donna era stata per l'ennesima volta oggetto delle attenzioni del compagno, che si era messo sulle sue tracce per cercare di trovarla, mettendo in allarme anche le persone a lei più vicine.

