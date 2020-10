Marsala, spaccio di droga e furto di elettricità: un arresto e due denunce

Un arresto e tre denunce a Marsala per spaccio di droga e furto d'energia. I carabinieri, nel corso dei controlli, hanno sorpreso Massimiliano Panicola, 46 anni e con procedenti, con 80 grammi di marijuana in casa. Per lui arresti domiciliari ed obbligo di dimora nel comune di Marsala.

Nel corso delle operazioni sono stati denunciati anche i coniugi T.N., cl.65 e E.R., cl. 79 per furto aggravato. I due avevano manomesso il contatore della loro abitazione di residenza in modo da creare un allaccio abusivo alla rete pubblica di distribuzione elettrica, come accertato dai tecnici verificatori dell’Enel.

Segnalati inoltre tre assuntori di sostanze stupefacenti perché trovati con circa 6 grammi di marijuana e mezzo grammo di cocaina.

