Cocaina nascosta nel pennello da barba, 31enne arrestato a Marsala

Nascondeva in casa 27 dosi di cocaina pronte per il mercato, alcune addirittura nel pennello da barba: un 31enne di Marsala è stato arrestato dai carabinieri locali per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.I militari, durante alcuni controlli, hanno perquisito l'abitazione di un 31enne, Emanuele Titone, già gravato da precedenti e in atto sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Durante il controllo, i carabinieri hanno scoperto che l'uomo aveva nascosto circa 13 grammi di cocaina, già suddivisa in 27 dosi pronte per essere vendute e 2,355 euro in contanti. Il materiale è stato sequestrato mentre l'uomo è stato dichiarato in arresto e condotto presso la casa Circondariale di Trapani “Pietro Cerulli”.

Nella giornata di ieri, nel corso del giudizio direttissimo, è stato convalidato l’arresto operato dai militari dell’Arma e applicata, nel contempo, la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, tuttavia, l’arrestato è rimasto in carcere per altra causa, ovvero la violazione della misura cui era sottoposto al momento dell’arresto.

© Riproduzione riservata