Coronavirus, riapre il tribunale di Trapani: test sierologici a giudici e pm

Il tribunale di Trapani riapre le porte e torna operativo. Era stato chiuso per un caso sospetto di coronavirus che tre giorni fa aveva convinto il presidente Andrea Genna, a sospendere le attività. In mattinata funzionari, giudici e pm sono stati sottoposti al test sierologico.

L’accertamento, accelerato dal sospetto caso di Covid, è stato eseguito nell’atrio del Palazzo di Giustizia, come previsto da un protocollo stilato in precedenza. In seguito ad una riunione è stata decisa la sanificazione del Tribunale ripetuta nuovamente anche nella giornata di ieri, ma le udienze sono proseguite regolarmente.

© Riproduzione riservata