Incendio in una scuola di Marsala, distrutto il magazzino

È andato in fiamme il magazzino di una scuola a Marsala. I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di venerdì presso la scuola media "Mazzini", accedendo all’interno della struttura scolastica dalla scala antincendio.

Il locale in questione era quindi utilizzato come un piccolo archivio, ma non conteneva documenti. Ovviamente tutto quello che era dentro al magazzino è stato distrutto dalle fiamme, ma la scuola non ha subito danni strutturali.

