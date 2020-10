Coronavirus, 12 positivi a Pantelleria: eseguiti in un giorno 764 tamponi

Sono 12 i positivi al coronavirus a Pantelleria. In totale sono stati effettuati 764 tamponi sull'isola con sistema 'drive in' dislocati in quattro punti del territorio. Rientrano nell'ampia campagna straordinaria di screening sulle Isole minori attivata dall’Asp di Trapani.

In particolare, medici e infermieri dell’Usca - Unità speciale di continuità assistenziale, coordinati dal responsabile dell’Unità di Gestione dell’Emergenza e Urgenza Territoriale, Mario Minore, si sono occupati dei test a Pantelleria.

Si sono sottoposti a tampone anche impiegati comunali, militari del corpo dell’aeronautica, vigili del fuoco, dipendenti della Protezione civile e della Capitaneria di porto in servizio sull'isola. Dodici sono stati i soggetti positivi riscontrati dall’Usca, posti immediatamente in isolamento fiduciario in attesa di conferma dell’infezione da Covid 19, come previsto dal protocollo.

I soggetti risultati positivi al test per la ricerca dell’antigene sono stati sottoposti al secondo tampone molecolare già in via di analisi. Nei giorni scorsi la stessa squadra di sanitari si è recata alle isole Egadi dove ha eseguito complessivamente 855 tamponi per la ricerca dell’antigene sugli abitanti residenti. Solo 4 sono stati i casi di positività riscontrati. Si tratta di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare sottoposti immediatamente al protocollo sanitario.

