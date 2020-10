Coronavirus, 11 tamponi positivi a Pantelleria. Il sindaco: "Faranno altro test"

Undici nuovi casi sospetti di Coronavirus a Pantelleria. Lo ha detto ieri sera il sindaco dell’isola Vincenzo Campo in un video.

"Sono stati 765 i residenti dell’isola che oggi si sono sottoposti al tampone rapido, 11 sono positivi, anche se la positività non è ancora confermata. Questi 11 casi saranno infatti sottoposti a tampone molecolare che darà un risultato più certo", ha affermato il primo cittadino.

"E' un virus che si nasconde dietro gli asintomatici - ha affermato Campo -. Questo non significa che gli asintomatici sono malati ma sono contagiosi. Per questo il test è utile alla loro salute, per evitare che diventino eventualmente sintomatici e sviluppino i sintomi, e per gli altri".

