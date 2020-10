Castellammare, il sindaco Rizzo: "Cimitero aperto per 6 giorni, non andate solo l'1 e il 2 novembre"

Il cimitero comunale di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, sarà aperto ad orario continuato per sei giorni, dal 29 ottobre al 3 novembre, dalle ore 8 del mattino alle ore 17 per la commemorazione dei defunti. Oltre a ricordare l'obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale per accedere al cimitero, il sindaco Niccolò Rizzo invita a non concentrare gli accessi solamente nelle giornate dell'1 e 2 novembre.

«Invito i cittadini ad andare al cimitero nelle altre giornate di apertura e non concentrarsi su giorno 1 e 2 novembre -dice il sindaco Nicolò Rizzo rivolgendosi ai cittadini-. Siamo in una fase delicatissima della pandemia da Covid 19 e per questo per la commemorazione dei defunti abbiamo predisposto l'apertura continuata del cimitero dal 29 ottobre al 3 novembre. Confido nel senso di responsabilità dei miei concittadini che sapranno rispettare le regole, indossare le mascherine e mantenere le distanze. Ne va della salute di tutti e non possiamo permetterci nessuna distrazione poiché i contagi sono in crescita».

«Occorre molta prudenza poiché i numeri del contagio sembrano essere destinati a crescere. Invito tutti ad evitare allarmismi, indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale in ogni circostanza-invita, ancora il sindaco Nicolò Rizzo-. Per precauzione è stata predisposta la sanificazione di alcuni edifici comunali quali il castello e la biblioteca e, di concerto con il dirigente scolastico, anche dei plessi Mignosi e Pirandello e la quarantena precauzionale di una classe della scuola media Pascoli che sarà anch'essa sanificata. Auguriamo una pronta guarigione ai concittadini positivi al covid 19 invitando tutti ad essere attenti e responsabili».

Gli ingressi saranno controllati da personale della polizia municipale e protezione civile. Nella giornata che precede l'apertura continuata, cioè mercoledì 28 ottobre, il cimitero sarà aperto dalle ore 8 alle ore 13.

© Riproduzione riservata