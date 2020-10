Ricatti e molestie ad una donna di Castelvetrano, arrestato cyberstalker

Da Nuoro la molestava e la minacciava in rete. Un 33enne è stato arrestato per stalking nei confronti di una 34enne di Castelvetrano, dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Trapani, in collaborazione con la Sezione di Nuoro, coordinata dalla procura di Marsala.

La vittima, inizio di quest’anno aveva formalizzato una querela nei confronti dell’uomo con cui aveva instaurato una "relazione sentimentale" intrapresa virtualmente che non riusciva però a interrompere. Il molestatore, infatti, non essendosi arreso alla fine della relazione, aveva iniziato a perseguitare la donna in vari modi, giungendo a minacciarla di divulgare il materiale a sfondo sessuale, audio e video. Per di più, l’indagato obbligava la donna a restare al telefono per molte ore consecutive al giorno e le chiedeva di tentare approcci sessuali con uomini incontrati per caso, sempre in diretta telefonica.

I poliziotti hanno sentito diverse persone informate sui fatti e analizzato i tabulati informatici e telematici che hanno confermato quanto dichiarato dalla vittima. La procura di Marsala ha disposto due perquisizioni a Castelvetrano e a Nuoro alla ricerca degli smartphone, tablet e pc utilizzati, che sono stati poi analizzati per l’acquisizione delle prove informatiche.

E’ stato così accertato il primo caso di cyberstalking in provincia di Trapani. Il 9 marzo il gip di Marsala aveva emesso nei confronti dell’indagato la misura del divieto di avvicinamento alla donna e il divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo, per i reati di stalking-atti persecutori, violenza privata e illecita interferenza nella vita privata.

Lo scorso 15 ottobre, infine, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, dopo che il Riesame di Palermo ha accolto l’appello della procura di Marsala sulla decisione del gip, ritenendo che per fermare l’indagato non fosse sufficiente il divieto di avvicinamento.

