Rescue Day a Trapani, benemerenza al soccorso alpino

Si è svolto a Trapani il Rescue Day. In piazzale Ilio si sono riuniti gli operatori dell'Asp di Trapani, il Nucleo artificieri ed antidroga della Polizia di Stato di Palermo, Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia mediante i tecnici della stazione di soccorso Palermo-Madonie, ACS Rescue Dove Associazione cani da salvataggio e i vigili del fuoco.

La manifestazione è stata organizzata da CSE Centro Soccorso Emergency con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza pubblica su questioni di sicurezza ed altre emergenze.

Il Soccorso Alpino svolge annualmente una media di 300 interventi annui in montagna, in grotta ed in ambienti impervi ed ostili con oltre 200 tecnici di soccorso tecnico sanitario ad altissima specializzazione. Conferita la benemerenza per essersi distinti in operazioni di soccorso o durante la prima fase della pandemia Covid-19.

