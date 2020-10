Pantelleria, si svuota il centro d'accoglienza: partiti 50 migranti

"Roba da vergognarsi. Gli stessi migranti hanno detto di non aver mai vissuto tanti giorni in una situazione di degrado come quella passata al centro di prima accoglienza presso l’ex caserma dell’esercito "V.Barone" in Contrada Arenella a Pantelleria".

E’ quello che racconta Sara Marino, presidente dell’Associazione "Dai un sorriso" che, insieme alla Misericordia hanno assistito i migranti aiutando le forze dell’ordine e gli operatori sanitari.

Erano rimasti in 117 tunisini ospitati nel centro, bloccati nell’isola dall’assenza di collegamenti marittimi a causa delle avverse condizioni meteo marine. Ieri a mezzogiorno con il traghetto "Paolo Veronese" sono partiti in 50, restano nell’isola 67, che partiranno domani, tra cui due donne che sono state spostate in una struttura alberghiera.

