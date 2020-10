Marsala, branco aggredisce un poliziotto: 4 arresti

Marsala sempre più violenta. Quattro giovani sono stati arrestati per lesioni aggravate. I carabinieri hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip del Tribunale di Marsala. Inizialmente il quarto era sfuggito all'arrestato ma è stato rintracciato.

L'arrestato è Flavio Raineri, di 20 anni. Gli altri tre arrestati sono Salvatore Crimi, 18 anni, detto «spara spara», già detenuto in carcere per fatti analoghi, Samuele Maggio, 19 anni, e Salvatore Di Dia, 23 anni. Il reato contestato è lesioni personali, aggravato dall’aver agito con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

Il branco, nei mesi scorsi, si è reso responsabile di un'aggressione ai danni di due giovani stranieri. A fermarli un un poliziotto libero dal servizio. I quattro si sono dati alla fuga per ritrovarsi ed aggredire, insieme a sei complici, anche il poliziotto che è stato prima accerchiato e poi colpito ripetutamente con un coltello serramanico, calci e pugni riportando diversi traumi in tutto il corpo e due ferite da taglio all’addome e alla coscia. Ma non è in pericolo di vita.

Ad intervenire i carabinieri. Nel corso delle indagini un quinto aggressore è stato identificato ma, in quanto minore, è stato solo denunciato. Gli arrestati sono stati trasferiti al "Cerulli" di Trapani. Le indagini sono state condotte in collaborazione da carabinieri e polizia.

