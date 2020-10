"Avrebbe dovuto fornire mobili all'Ars", l'imprenditore di Paceco favorito da Ruggirello

Avrebbe dovuto fornire arredi e mobili all’Ars, ma l’imprenditore finì fuori dall’affare, il boss di Paceco gli "rubò" la moglie e la mafia di Trapani gli fece sapere che rischiava "cose tinte". E’ la triste vicenda di un imprenditore, raccontata in un verbale acquisito agli atti del processo all’ex deputato regionale, Paolo Ruggirello, arrestato lo scorso anno nel blitz Scrigno e imputato per associazione mafiosa assieme ad altre sette persone davanti al Tribunale di Trapani.

Si tratta di Vito Gulotta, di 47 anni, tra i responsabili della 'Gulotta Design', una ditta di arredamenti intestata alla moglie, che attraverso l’intervento del politico trapanese, stava contrattando l’affidamento di una fornitura di mobili ed arredi per ufficio alla Regione Siciliana.

"Se ben mi ricordo mi sono recato in due diverse circostanze a Palermo, presso la sede dell’Ars - ha detto Gulotta, sentito a sommarie informazioni dai carabinieri di Trapani - e la prima volta mi sono recato con Giuseppe Salerno", riferendosi al figlio di Carmelo Salerno, il boss di Paceco arrestato nel blitz Scrigno, per cui la Dda di Palermo ha chiesto la condanna a 20 anni di carcere con il rito abbreviato.

La moglie da tempo lavorava in uno degli ortofrutta gestito dai Salerno e attraverso questo canale era riuscito a mettersi in contatto con Ruggirello. "Ricordo che all’ingresso, il personale addetto mi chiese di consegnare il mio documento d’identità, richiesta alla quale ottemperai - si legge nel verbale di Gulotta - mentre Giuseppe Salerno entrò senza esibire alcun documento, dopo aver contattato l’ex deputato Paolo Ruggirello che ci attendeva nel suo ufficio".

Nel corso del suo colloquio Gulotta ha raccontato poi di essersi recato da solo all’Ars, dove un funzionario "mi fece intendere che la somma mi sarebbe stata corrisposta a prescindere dalla consegna, almeno questa fu la mia impressione. Non posso comunque escludere che il funzionario abbia fatto una semplice battuta".

A domanda specifica, l’imprenditore ha riconosciuto il dipendente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Giuseppe Mirici Cappa, già intercettato con Ruggirello, proprio su questa vicenda. "Dopo che gli abbiamo fatto prendere alla Regione 12 mila euro di lavoro! Avanziamo soldi semmai!", diceva intercettato Giuseppe Salerno, il 13 settembre 2015, riferendosi alla fornitura dei mobili all’Ars.

Nonostante le lunghe indagini però non si è ancora accertato se la cifra sia stata erogata o meno. Anche perchè Gulotta finì fuori dalla gestione dell’azienda. "Se ben ricordo nell’autunno 2015 un amico pretese un incontro con Gulotta, in cui gli disse che Franco Orlando (boss di Trapani, anche lui arrestato in Scrigno, per cui sono stati chiesti 20 anni in abbreviato) gli aveva detto di riferirmi che dovevo accettare la mia situazione familiare, lasciando libera mia moglie di poter frequentare Carmelo Salerno, altrimenti testualmente, mi disse 'che sarebbero successe cose tintè". Inoltre l’imprenditore ha raccontato di aver avuto "timore di rivolgermi alle Autorità, anche perchè Carmelo Salerno, tra le altre cose, mi inviava delle foto con in braccio il piu piccolo dei miei figli, quasi a voler dire 'tuo figlio è nelle mie mani'".

