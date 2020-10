Rissa a Marsala, aggrediti giovani stranieri e un agente di polizia: 3 arresti e un ricercato

Rissa nel centro storico di Marsala, nel Trapanese. Tre marsalesi sono stati arrestati per il reato di lesioni aggravate. Un quarto è ricercato.

Gli indagati sono Salvatore Crimi, 18 anni, già detenuto in carcere per fatti analoghi, Samuele Maggio, 19 anni e Salvatore Di Dia 23enne, tutti già gravati precedenti di polizia. Attualmente sono in corso le ricerche di un quarto soggetto, anch’esso raggiunto dal citato provvedimento della magistratura, che si è reso irreperibile.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita alle prime luci dell'alba dai carabinieri della compagnia di Marsala è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Marsala che ha condiviso le risultanze investigative del Pubblico Ministero.

Nell’ultimo fine settimana del mese scorso, nei pressi di Porta Garibaldi, si è verificata un'aggressione a sfondo razziale. Un episodio simile era avvenuto qualche giorno prima e aveva portato all'arresto di tre persone. Ad essere preso di mira questa volta, oltre dei giovani stranieri, è stato un agente di Polizia, intento a sedare la violenta rissa.

Più nel dettaglio, gli arrestati quella sera avevano aggredito due giovani stranieri, apparentemente senza giustificato motivo. L'episodio ha attirato l’attenzione di un poliziotto libero dal servizio che, trovandosi a pochi metri, è corso in aiuto dei due malcapitati. Il branco, colto di sorpresa dall’intervento del poliziotto, si è disperso, i due stranieri sono fuggiti e hanno potuto fare ricorso alle cure dei sanitari.

Pochi minuti dopo, il gruppo di aggressori si è ricomposto, questa volta rivolgendo la sua furia contro l’agente di polizia che, dopo essere stato accerchiato e bloccato, è stato aggredito ripetutamente con un coltello serramanico, calci e pugni da circa dieci ragazzi.

L’agente di polizia ha riportato diversi traumi in tutto il corpo e due ferite da taglio all’addome e alla coscia, ma non è in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata