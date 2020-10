Castellammare, insegnante positiva al Coronavirus: scuola chiusa

Un'insegnante del plesso Navarra di Castellammare del Golfo è risultata positiva al Coronavirus. Il sindaco Nicolò Rizzo e l'assessore alla Pubblica Istruzione Enza Ligotti hanno reso noto che la scuola è stata chiusa in via precauzionale per predisporre le operazioni di sanificazione della scuola comunale. L'insegnante era in servizio fino a venerdì scorso.

«Chiuso per precauzione l’intero plesso Navarra - dicono -. I locali della scuola primaria e dell’infanzia saranno sanificati nelle prossime ore a seguito di un caso di positività al covid-19 di un’insegnante che presta servizio nella nostra scuola primaria, in due classi che sono in quarantena. È stato immediatamente attivato il protocollo anticovid e l’autorità sanitaria sta ricostruendo la catena dei contatti».

«Porgiamo i nostri auguri all’insegnante risultata positiva al tampone e nell’interesse degli studenti, di tutto il personale scolastico, nonché dell’intera cittadinanza, in via precauzionale si è reso necessario chiudere l’intero plesso Navarra e nelle prossime ore sarà effettuata la sanificazione della scuola in accordo con l’Asp ed il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Pascoli-Pirandello, Salvatore Tinnirello, con il quale siamo in stretto contatto -affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Pubblica Istruzione Enza Ligotti-. Nelle aule e negli spazi comuni sono stati sempre indossati i dispositivi di protezione individuale ed i percorsi hanno sempre rispettato le normative sul distanziamento sociale. L’azienda sanitaria sta portando avanti l’indagine epidemiologica ed effettuerà i tamponi a chi ha avuto contatti diretti con l’insegnante. Gli alunni ed il personale delle due classi seguite rimarranno in isolamento domiciliare obbligatorio per i prossimi dieci giorni. Dopo la sanificazione, gli alunni delle altre classi potranno tornare a scuola».

«I nostri scuolabus vengono sanificati quotidianamente quindi non si è reso necessario un intervento straordinario. Rassicuriamo che la situazione è costantemente monitorata dalle autorità sanitarie. Certamente viviamo un momento delicato ma occorre evitare allarmismi ed essere sempre attenti -fanno appello il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla pubblica istruzione Enza Ligotti- ad adottare tutte precauzioni per prevenire il contagio, ricordando di indossare sempre la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e le norme igieniche».

