Rapina un pub minacciando con un coltello il titolare, arrestato a Trapani

Paura nel centro storico a Trapani. Ieri sera un rapinatore si è introdotto in un pub con un coltello riuscendo, sotto minaccia, a derubarlo di tutti i soldi dell'incasso. Il titolare è stato anche aggredito a calci e pugni.

I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione in centrale. Il responsabile, un 46enne di Trapani, è stato rintracciato dopo lunghe ricerche mentre rientrava in casa avendo ancora con sé, in tasca, il coltello usato durante la rapina.

È stato quindi arrestato per rapina aggravata, ma anche per lesioni, e trasferito al carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.

