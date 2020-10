Coronavirus, al "Majorana" di Erice un workshop per medici e ricercatori

Da oggi al 15 Ottobre sarà accessibile via Zoom ai partecipanti e su Facebook il Corso su BioMedical studies in the Age of Pandemics: the Covid-19 impact on Science nell’ambito delle Scuole del Centro Ettore Majorana di Erice.

Il motivo di questo corso è scaturito dall’impegno che le strutture sanitarie e in generale quelle che hanno in carico pazienti vulnerabili hanno dovuto e devono profondere per proteggere i propri ammalati ed operatori sanitari. L’Istituto dei Tumori di Napoli, il cui report scientifico è stato pubblicato sulla rivista Infectious Agents and Cancer, ha affrontato specifiche tematiche: trasmissione del virus ed ottimizzazione del triage di accesso, diagnosi molecolare rapida, monitoraggio e follow-up oncologico dei pazienti a distanza, trattamento dei soggetti positivi asintomatici e non, sviluppo di terapie vaccinali.

Tematiche che sono state affrontate con colleghi internazionali, con una sessione quotidiana sviluppata da membri della World Federation of Scientists (Wfs), che afferiscono al Centro Ettore Majorana, ed in particolare del Pmp dedicato alla valutazione e gestione dei Rischi, inclusi quelli biologici e biomedici.

L’obiettivo di questo corso multidisciplinare gratuito è quello di fornire un aggiornamento sulla maggior parte delle domande aperte sull'infezione Sars-CoV-2 e la relativa malattia Covid-19 con il contributo di ricercatori nazionali ed internazionali, coprendo aspetti epidemiologici, virologici e immunologici, questioni di biologia molecolare, approcci terapeutici e strategie preventive, compresi i vaccini. Il corso è rivolto a medici e ricercatori che combattono questa pandemia per aumentarne le conoscenze e allo stesso tempo a motivare quanti volessero dedicarsi a questo settore.

