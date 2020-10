Modifiche alla Ztl a Trapani, in alcune strade cade il divieto

Stop alla Ztl in corso Vittorio Emanuele, via Libertà, via Torrearsa (tratto tra la via Libertà e il lungomare Dante Alighieri) e nella prima parte del lungomare Dante Alighieri. Lo scrive Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia. La revoca arriva in anticipo rispetto a quanto deciso in precedenza: la ZTL si sarebbe conclusa il 30 si ottobre.

La decisione di Tranchida arriva a seguito di una nota pervenuta dagli esercenti delle attività commerciali ubicate nel lungomare Dante Alighieri, i quali hanno comunicato che a partire dal giorno 5, avrebbero provveduto allo smontaggio degli arredi, delle pedane e quant’altro.

