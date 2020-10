Trapani, tre sospetti casi di coronavirus al Comune: chiusi due uffici

Chiudono due uffici del Comune di Trapani per tre sospetti casi di coronavirus. Si tratta degli uffici dell’acquedotto e di quelli ubicati all’autoparco comunale.

"Una sola persona delle tre potrebbe – spiega Safina - aver avuto contatto con il pubblico però sempre nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e con sempre con la mascherina dunque il rischio dovrebbe essere molto molto limitato visto che comunque è assente per malattia da 15 giorni. Negli altri casi abbiamo un dipendente addirittura in ferie da tre settimane dunque non preoccupante e che non ha avuto contatti all’interno degli uffici e l’altra, invece, è fuori dagli uffici da 9 giorni, quindi anche lì rischio è relativo".

