Marsala, nascondono droga in casa: arrestati due fratelli grazie al fiuto di "Lego"

Tre persone sono state arrestate per spaccio di droga a Marsala. I carabinieri, nel corso dei controlli e grazie al fiuto del cane "Lego", sono riusciti a scovare tutta la sostanza stupefacente nascosta da due fratelli, Salvatore Pantaleo, 45 anni, ed Alessio Pantaleo, 32 anni anni, entrambi con precedenti di polizia.

Durante la perquisizione personale e domiciliare nei confronti dei due fratelli sono stati rinvenuti all’interno dell’abitazione: 131 dosi di eroina, 2 dosi di marijuana, materiale per la pesatura ed il confezionamento. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Nell'ambito della stessa operazione è stato arrestato anche il marsalese Alberto Giacalone, 30 anni, già sottoposto a sorveglianza speciale perché trovato in possesso di: 12 grammi di cocaina, 200 grammi di creatina e 50 di mannite, materiale per il confezionamento e la pesatura, la somma in contanti di 4.700 euro ritenuta provento dello spaccio in contanti, verosimile provento dell’attività illecita. Tutto è stato sequestrato.

Tutti e tre gli arresti sono stati convalidati nella mattinata di ieri e sono stati disposti per tutti i domiciliari.

