Marsala, incendio al centro raccolta rifiuti: in fiamme 6 mezzi e un container

Un vasto incendio è divampato in un centro di lavorazione plastiche a Marsala, nel Trapanese. Sono stati danneggiati gravemente sei mezzi, un container e circa 2500 metri cubi di plastica, a lavoro tre squadre dei vigili del fuoco per circa dieci ore, si indaga sulle cause.

Il rogo ha riguardato il centro di raccolta plastiche che si trova in contrada Scacciaiazzo, una zona di Marsala molto lontana dal centro abitato.

L'articolo di Chiara Putaggio sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE