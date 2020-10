Incidente mortale a Pantelleria, in provincia di Trapani. Un motociclista di 62 anni ha perso il controllo del mezzo finendo contro un masso. Per lui, non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto durante il trasporto in ospedale.

La vittima è Salvatore Liberato Di Malta, di 62 anni, che si trovava alla guida di un ciclomotore. L'incidente è avvenuto lungo la strada perimetrale che collega il centro maggiore con le contrade di Scauri e Rekale.

