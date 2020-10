Minaccia con una pistola una donna, una denuncia a Castelvetrano

Controlli a Castelvetrano dei carabinieri per la verifica del rispetto del Codice della Strada e del divieto di assembramento e del distanziamento sociale.

Nel corso dell’attività, i militari hanno individuato e sottoposto a controllo A.F., cl.73, castelvetranese e gravato da precedenti di polizia, il quale è stato trovato in possesso di una pistola – rivelatasi un dispositivo di libera vendita e sottoposta a sequestro unitamente a 46 cartucce a salve – con la quale l’uomo, nel corso di una lite avvenuta poco prima per futili motivi aveva minacciato una 24enne del posto sparando anche un colpo a scopo intimidatorio. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Autorità Giudiziaria con l’accusa di minaccia aggravata.

Controllati inoltre 40 tra veicoli e ciclomotori, identificate 60 persone, effettuate 5 perquisizioni personali e veicolari ed elevate sanzioni amministrative pecuniarie per varie violazioni al Codice della Strada per una cifra di 6.000,00 euro circa e deferire in stato di libertà ulteriori 2 soggetti.

