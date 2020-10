Covid 19, positivi due bimbi a Mazara del Vallo: non presentano sintomi

Due fratellini di Mazara del Vallo, di età compresa tra i 3 e i 6 anni, sono risultati positivi al Covid-19. "Attualmente - scrive il sindaco Salvatore Quinci sul suo profilo Facebook - sono sottoposti alla quarantena e non presentano sintomi". Non hanno, quindi, né febbre o difficoltà respiratorie. E per questo non risultano ricoverati in ospedale.

Per altro, il Covid Hospital della provincia di Trapani è proprio il nosocomio "Abele Ajello" di Mazara del Vallo, dopo essere stato, per alcuni mesi, nella fase più critica dell’emergenza sanitaria, il "Paolo Borsellino" di Marsala.

