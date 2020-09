Abbatte le barriere del passaggio a livello e si allontana: automobilista multato a Trapani

Ha abbattuto con il suo autocarro le barriere del passaggio a livello in procinto di abbassarsi, mettendo a rischio la vita degli automobilisti che erano in transito. È accaduto a Trapani, al km 188+919.

Solo l'intervento del personale del 3° Reparto Mobile di Milano, in transito nelle vie adiacenti, ha fatto sì che non si verificassero conseguenze più gravi visto che la sede ferrata era completamente ostruita da autovetture, mentre i segnali e la sbarra del passaggio a livello si erano azionati in segno dell’imminente transito di un convoglio.

I poliziotti hanno fatto defluire il traffico, liberando la sede ferroviaria, mentre il treno era già stato fatto fermare lungo il tratto ferroviario. L'automobilista è stato comunque sanzionato dalla Polfer di Trapani, per il danneggiamento prodotto nonché, ai sensi del Codice della strada, per la mancata esibizione della carta di circolazione.

