Assistenza agli alunni disabili, i servizi attivati dal Comune di Trapani

È stato risolto il problema del servizio igienico personale per i bambini disabili nelle scuole di Trapani. Il Comune, nonostante le polemiche, è riuscot a sbloccare la situazione. "Quando inizia la scuola, devono assolutamente iniziare in contemporanea tutta una serie di servizi che accessori, sebbene non piaccia questo termine visto che li definisco fondamentali" ha dichiarato Enzo Abbruscato, vicesindaco e assessore comunale all’Istruzione. Da ieri, il servizio igienico personale, indispensabile per i bambini disabili, è attivo e operativo.

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

