Mazara, la scuola senza banchi. La preside: "Trasloco in ritardo"

Mancano i banchi nella scuola "G.Grassa" di Mazara del Vallo ed è subito polemica. Alle parole dei genitori che hanno fin da subito lamentato "una pessima organizzazione per il rispetto delle norme anti-covid" ha risposto con una nota la dirigente dell'istituto.

"Non è stato possibile fino all’ultimo momento superare criticità e ritardi che in tutta evidenza non sono imputabili alla Scuola" ha dichiarato la dirigente Teresa Guazzelli, ai genitori degli studenti del plesso di via Giuseppe Gualtiero.

