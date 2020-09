Incendio a Scopello, il sindaco Rizzo: "Attacco programmato"

Sarebbe un "attacco evidentemente programmato" l'incendio che ha danneggiato ieri sera il bosco di Scopello, già colpito quest’estate da altri roghi. A dirlo il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, che parla di "un danno incalcolabile a prescindere dalla quantificazione territoriale" e spiega la sua ipotesi " in considerazione del forte vento di scirocco, e mirato poiché i roghi sono partiti da più punti impervi"

"Fortunatamente non ci sono stati danni a persone e l’incendio è stato circoscritto e alla fine definitivamente domato e spento stamattina grazie al lavoro di vigili del fuoco, corpo forestale, polizia e carabinieri, polizia municipale, associazione Fire rescue e Croce rossa di Alcamo che ringraziamo ancora una volta per aver lavorato incessantemente", aggiunge il sindaco.

"Sappiamo che il rischio idrogeologico diventa particolarmente preoccupante quando arrivano le prime violente piogge. Per questo - prosegue - è stato ripulito in due giornate il canale di gronda che convoglia e fa defluire le acque piovane. Dopo i ripetuti incendi che hanno praticamente fatto sparire gli alberi dalla montagna sovrastante, i detriti che si accumulano non consentono il regolare scorrere delle acque piovane. E’ stata effettuata la pulizia delle parti ritenute più a rischio del canale a partire dalla zona Petrazzi, così garantire la sicurezza degli abitanti della zona in caso di piogge eccezionali. Ormai pochissimi, a causa degli incendi, gli alberi a sostegno dei versanti montani".

