Torna l'incubo incendi in Sicilia: rogo a Carini, evacuate alcune abitazioni a Scopello

Incendio a Montagna Longa, vicino Carini, in provincia di Palermo. Un grosso rogo è ben visibile, con la popolazione in allarme. Paura a Scopello, nel Trapanese, dove un vasto incendio - appiccato in almeno due punti e alimentato dal forte vento di scirocco - è divampato questa sera in località Fontanafredda, minacciando la Riserva dello Zingaro già devastata dai roghi di fine agosto. Alcune abitazioni sono state evacuate. Sul posto vigili del fuoco e forestale. Altri roghi in serata nel Palermitano. Colpite in particolare Altavilla Milicia, Caccamo e Borgetto.

