Incidente a Castelvetrano, scontro frontale tra due auto: quattro i feriti

Ancora incidenti in Sicilia. Questa mattina a causa di uno scontro tra le località Rocchetta e Borgo Vecchio, nel comune di Castelvetrano, la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 81,800. La viabilità è temporaneamente indirizzata sulle strade limitrofe, ma il traffico ovviamente ne ha risentito.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente e quattro persone sono rimaste ferite. La squadra Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità, che dopo una provvisoria chiusura della statale è stato ripristinata in circa due ore.

