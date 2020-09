Tentato furto in una villa a Mazara, un arresto in flagrante

È stato sorpreso mentre cercare di rubare all'interno di una villa a Mazara del Vallo. B.A., 41 anni con precedenti, è stato arrestato nella notte dello scorso 15 settembre (ma è stato reso noto soltanto adesso) per tentato furto aggravato.

L'uomo è stato notato dagli agenti della Volante che percorrevano, nell'ambito dei servizi sul territorio, il lungomare Fata Morgana mentre su uno Scarabeo, stava trasportando un voluminoso soffiatore a scoppio.

Alla vista della polizia, l'uomo ha abbandonato il mezzo con tutto il suo carico per darsi alla fuga. Ma è stato bloccato dopo un lungo inseguimento ed ha confessato di aver trafugato una villa abitata nella località balneare di Tonnarella.

I padroni di casa, che in quel momento dormivano, non si sono accorti di nulla. Arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico per B.A. Mentre la refurtiva è stata restituita in mattinata ai proprietari.

