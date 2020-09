Trapani, spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi: due denunce

I carabinieri di Trapani, col supporto del 12° Reggimento Sicilia e dell'unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Palermo Villagrazia, a conclusione di un servizio di controllo sul territorio, hanno tratto in arresto T.M, classe 83, per evasione dagli arresti domiciliari e denunciato 2 soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

Sono stati inoltre denunciati M.D., classe 87, perché in possesso di una pianta di marijuana dell’altezza di 70 cm circa e un altro uomo, classe 99, poiché sorpreso alla guida della propria autovettura con un coltello a serramanico.

Durante il servizio sono state elevate inoltre svariate contravvenzioni al Codice della Strada per l’importo complessivo di € 36.000.

