Pantelleria, riapertura fra mille problemi per la scuola più piccola d’Italia

La situazione della direzione didattica "Angelo D’Ajetti" a Pantelleria è "tragicamente nella norma con il Covid che rischia di trasformare i buchi in voragini". A dirlo è il dirigente scolastico Fortunato di Bartolo, il terzo nominato in carica in un anno, dal settembre 2019 quando il coronavirus non era ancora entrato in scena.

Nella scuola di Pantelleria manca ancora tutto eppure l'inizio dell'anno scolastico è vicino. Manca la segreteria amministrativa, mentre la direttrice è stata appena nominata. Fortunatamente la campanella suonerà più tardi, il 24 settembre, ed "io, in barba alle difficoltà, accetto la sfida", continua il dirigente scolastico Fortunato di Bartolo.

L'articolo di Salvatore Gabriele nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola

