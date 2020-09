Morte di una donna a Marsala: prescrizione per cinque medici

I tempi lunghi del processo hanno costretto il giudice monocratico di Palermo Andrea Innocenti a concludere il processo per "prescrizione" del reato omicidio colposo in concorso per la morte della 40enne marsalese Maria Vita Curatolo.

A finire a processo erano stati cinque medici del reparto di Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti Villa Sofia e Cervello. Si conclude così il processo penale ai medici Salvatore Giovanni Barrale, di 66 anni, Stefano Arcadi, di 59, Marika Tutino, di 48, Tiziana Costanzo, di 46, e Silvana Tumbiolo, di 54. La donna morì a Marsala dopo un'infezione causata da un intervento chirurgico.

L'articolo di Antonio Pizzo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

