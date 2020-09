Migranti, in 90 sbarcano a Pantelleria: tutti sottoposti a tampone

Nuovi sbarchi di migranti a Pantelleria. Sono stati in tutto sette e in 90 sono approdati sull'isola e trasferiti presso la caserma dell’esercito "Barone".

Su ogni barca erano presenti circa 10 migranti partiti da varie località della Tunisia. Gli arrivi sono avvenuti sia nella parte Sud che in quella ad Ovest dell’isola dove sono stati raggiunti in strada dai carabinieri. Il personale sanitario li ha sottoposti a controlli per escludere che qualcuno sia positivo al Coronavirus.

Saranno trasferiti a Trapani con una nave di linea.

© Riproduzione riservata