Coronavirus, primo positivo a Petrosino: è asintomatico e in isolamento

Primo caso di coronavirus registrato a Petrosino, nel Trapanese. Si tratta di una persona asintomatica e già posta in isolamento. A renderlo noto il sindaco Gaspare Giacalone dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale dall'Asp di Trapani.

"Da questo momento - ha detto il primo cittadino - dobbiamo osservare ancora di più tutte le precauzioni del caso ed avere maggiore cautela nel rispetto del distanziamento sociale e nell’utilizzo della mascherina in tutte le situazioni che ciò sia necessario. Affronteremo questo momento con la calma, la lucidità e la serenità con le quali abbiamo affrontato questi mesi e come hanno fatto tutte le altre città e i territori nei quali si sono registrati i casi di Coronavirus. Ripeto: dobbiamo rispettare la normativa in vigore in questo periodo di emergenza ma dobbiamo anche rispettare la privacy delle persone eventualmente coinvolte. Supereremo questo momento come la comunità di Petrosino ha già dimostrato in passato in altre situazioni. Alla persona positiva al virus auguro una pronta guarigione".

