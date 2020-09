Porto di Castellammare, parte l’iter dei lavori

Passo in avanti a Castellammare del Golfo, con l'avvio delle indagini geologiche al porto e la ripresa dell'iter di messa in sicurezza. I lavori erano fermi dal 2010, dopo le indagini della guardia di finanza che 10 anni fa scoprì nel corso del cantiere l’utilizzo di cemento depotenziato.

A dare l’annuncio di quest’altro passo avanti il sindaco Nicola Rizzo: «In avvio le indagini geologiche sul molo nell’ambito della progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza del primo lotto del porto di Castellammare - afferma il primo cittadino -. Un altro importante passo avanti dopo aver più volte evidenziato l’urgenza della messa in sicurezza dell’esistente in ultima istanza a seguito di un sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone».

