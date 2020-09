Coronavirus, due casi a Castellammare del Golfo. Il sindaco: "Momento molto delicato"

Ci sono due casi di coronavirus a Castellammare del Golfo. Lo fa sapere il sindaco Nicolò Rizzo. "Ad oggi sono due i concittadini positivi al Covid-19 come mi hanno confermato le autorità sanitarie che stanno effettuando altri tamponi di verifica. I due castellammaresi sono in isolamento ed in buono stato di salute. A loro auguro una pronta guarigione ed invito tutti a rispettare le misure di contenimento".

Entrambi i casi sono riconducibili al caso di positività di Salemi dopo le frequentazioni di un locale del posto.

"Le autorità sanitarie stanno effettuando un attento monitoraggio ma ricordo che c’è l’obbligo di quarantena e quarantena volontaria precauzionale per chi ha frequentato aree a rischio e locali dove sono stati riscontrati focolai che purtroppo -spiega il sindaco Nicolò Rizzo- stanno facendo crescere il numero di positivi in tutto il territorio. È un momento molto delicato e invito ancora tutti a mantenere la calma e rispettare le misure di contenimento del contagio indossando la mascherina anche all'aperto quando non è possibile mantenere il distanziamento sociale, lavandosi continuamente le mani o utilizzando i disinfettanti. Comunicheremo tempestivamente eventuali altri aggiornamenti degni di rilievo".

