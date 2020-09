Castelvetrano, rischio crollo: chiusa la via Mascagni

Si richiude ancora una volta al traffico la via Mascagni a Castelvetrano, dove sorge il serbatoio comunale,la cui struttura registra delle criticità, spesso denunciate dai residenti che vedono questa imponente struttura ammalorata in più punti,con grande apprensione, fino a temerne un crollo.

Appunto per questo il Comandante della Polizia Municipale di Castelvetrano, Marcello Caradonna, in considerazione dello stato di degrado e di pericolo per l’incolumità pubblica in cui versa il serbatoio pensile, ha emesso un’ordinanza con la quale dispone il divieto di transito a tutti i veicoli nella via Mascagni.

