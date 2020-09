Campobello di Mazara, ospite di un villaggio rischia di annegare: salvato dal bagnino

Giuseppe Pisano, uno degli assistenti bagnanti del villaggio Kartibubbo, a Campobello di Mazara, è riuscito a salvare la vita ad un ospite che rischiava di affogare in piscina. L’episodio si è verificato in quella centrale, una delle tre piscine di cui è dotato il villaggio.

L’uomo 56 anni, dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua, ha perso i sensi, affondando nella parte alta della piscina. Pisano si è immediatamente accorto che qualcosa stava succedendo e si è tuffato per soccorrere l’uomo; nel frattempo, celermente, dalla spiaggia sono arrivate le bombole di ossigeno per completare l’operazione di soccorso.

La direzione sotto l’egida del nuovo amministratore Giovanni Critti di Campobello di Mazara, ha premiato l’intero team con un attestato. La cerimonia di consegna si è svolta con la partecipazione del direttore Vittorio Nappi e di Marco Domina.

