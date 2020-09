Un'isola ecologica al borgo di Scopello: "Rispettiamo il nostro territorio"

Un’isola ecologica all’ingresso del borgo di Scopello. È finalmente possibile conferire i rifiuti differenziati in modo semplice e veloce nel borgo trapanese: basterà inserire la tessera sanitaria e il gioco è fatto. Questi i rifiuti che si potranno consegnare: carta, plastica, vetro e lattine.

L'isola è stata installata ieri proprio all'ingresso del borgo. E non è un caso che si trovi in un punto strategico. "Un incentivo per la raccolta differenziata in una nostra area di grande pregio storico e naturalistico qual è Scopello: turisti e cittadini possono comodamente conferire i vari rifiuti nell’isola ecologica differenziandoli ed evitando di abbandonarli dove capita, come purtroppo molti continuano a fare. Proprio per questo - dicono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore all’Ambiente Vincenzo Abate- abbiamo chiesto all’Agesp la collocazione poco prima dell’ingresso del nostro baglio e invitiamo tutti i cittadini ad utilizzare l’isola e conferire correttamente rispettando, con senso di responsabilità e civiltà il nostro territorio, contribuendo ognuno a migliorare il decoro della nostra città. Lavoriamo in questa direzione cercando di implementare al massimo i servizi»

L’isola ecologica è stata installata oggi alla presenza dell’assessore all’Ambiente Vincenzo Abate e del responsabile Agesp Calogero Sabella.

